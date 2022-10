Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kaderleute der Arosa-Bergbahnen

In Arosa verschenken die Bergbahnen jedes Jahr Skiabos an lokale Politiker. Diese Zeitung berichtete über die langjährige Praxis. In der Folge leitete die Staatsanwaltschaft Graubünden wegen allfälliger Vorteilsgewährung polizeiliche Ermittlungen ein. Diese sind seit Ende August abgeschlossen, wie Staatsanwalt Maurus Eckert auf Anfrage bestätigte. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.