Domat/Ems: Wasser fliesst wieder

Update 12.10.22 - 10:40 Uhr

In ganz Domat/Ems floss am Mittwochmorgen kein Wasser mehr aus den Hähnen. Grund dafür war ein Rohrleitungsbruch. «Wir hatten um 1 Uhr in der Nacht einen grossen Druckbfall von 6000 Liter in der Minute in der Wasserversorgung festgestellt», erklärt der Emser Gemeindepräsident Erich Kohler. Dies habe auf ein Leck gedeutet. Jedoch war erst nicht klar, wo dieses Leck war. «Die Analyse war eine Herausforderung, da wir zuerst kein Oberflächenwasser hatten.»

Um das Leck zu lokalisieren, musste die Gemeinde die Wasserversorgung auf dem gesamten Gemeindegebiet abstellen. Quartierweise wurde die Versorgung dann wieder sicher gestellt. «Mit diesem Vorgehen, konnten wir herausfinden, dass sich das Leck in Plong Muling befindet», sagt Kohler weiter.