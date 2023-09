Die Glarner Messe findet künftig nur noch alle zwei Jahre statt

Der grosse Aufwand sei denn auch ein Hauptgrund dafür, dass die Glarner Messe den Veranstaltungsrhythmus auf zwei Jahre wechsle, wird in der Mitteilung weiter ausgeführt. «Die Erwartungen des Publikums an eine Messe sind gestiegen, ebenso die Ansprüche von uns als Organisatoren und jene der Aussteller», erklärt Suzanne Galliker weiter. Es werde immer schwieriger, den Aufwand jedes Jahr leisten zu können. «Wir mussten feststellen, dass die KMU der Region nicht die Kapazitäten haben, um jedes Jahr an der Glarner Messe teilzunehmen.» Doch man wolle diese regionalen Unternehmen an der Messe haben. «Ohne sie geht es nicht.»