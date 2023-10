Am neuen Messestand des Glarner Gewerbes gibt es auch eine Kochshow

Glarner Unternehmen wissen, wie wertvoll ein Auftritt an der Glarner Messe ist. Ein Stand ist aber mit Aufwand verbunden, wie die Veranstalter der Messe schreiben. Um die Unternehmen zu entlasten, lancierte der Glarner Gewerbeverband daher eine gemeinsame Plattform. Der Gemeinschaftsstand an der diesjährigen Messe vom 1. bis 5. November in der Lintharena in Näfels ermögliche es den Verbandsmitgliedern, sich ohne viel Aufwand und in einem attraktiven Rahmen zu präsentieren. In diesem Jahr stellen 13 Firmen aus dem Kanton ihre Innovationen am Gemeinschaftsstand vor.