Hoch Vera sorgt für prächtiges Pfingstwetter

Von Freitag bis über die Pfingsttage stellt sich laut dem Wetterdienst ein meist sonniges und durchgehend trockenes Wetter ein. Die Temperaturen präsentieren sich dabei perfekt für jegliche Aktivitäten im Freien – nicht zu kühl und nicht zu heiss, die Höchstwerte liegen meist zwischen 20 und 25 Grad. Auch in den Bergen gibt es recht viel Sonne, hier bilden sich aber täglich etwas grössere Quellwolken, die lokal vor allem in den Voralpen auch mal einen Schauer oder ab etwa Pfingstsonntag ein Gewitter bringen können, so Meteonews. Zumeist sei es aber auch in den Bergen trocken, sodass auch Ausflüge hierhin sehr lohnenswert sind. Nun ist es also höchste Zeit, die Wanderschuhe zu schnappen und eine schöne Wanderung anzupacken. Hier liefern wir euch die besten Wandertipps aus der Redaktion: