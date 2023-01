Am Samstag eröffnet Splügen sein Skigebiet wieder

Ab kommendem Samstag, 14. Januar, nehmen die Bergbahnen Splügen-Tambo AG einzelne Anlagen wieder in Betrieb. Seit dem 2. Januar stehen sämtliche Bahnen still. Das Skigebiet wurde aufgrund von mangelndem Schnee, hohen Temperaturen und Regenfällen vorübergehend geschlossen.

Der Schneefall in der Nacht auf Dienstag sei zwar nicht in der gewünschten Menge angekommen, schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Es sei aber möglich gewesen, den gefallenen Schnee mit den Pistenmaschinen anzupressen und aufgrund der tieferen Temperaturen mit der Beschneiung zu beginnen.

Ab Samstag werden gemäss Mitteilung folgende Anlagen und Pisten offen sein:

Anlagen

Gondelbahn Splügen – Blachtaboda

Gondelbahn Blachtaboda – Tanatzhöhi

Sesselbahn Tamboalp

Schlepplift Tanatz

Grosser Zauberteppich Bergstation

Kinderland Bergstation

Pisten