Splügen-Tambo muss Skigebiet vorerst schliessen

Ab Montag stehen die Lifte in Splügen bis auf Weiteres still. Schneemangel, starke Regenfälle und hohe Temperaturen machen dem Skigebiet einen Strich durch die Rechnung. Wie das Skigebiet in der Region Viamala mitteilt, sei es nicht mehr möglich, die Pisten zu präparieren, da zu viel Wasser auf den Pisten ist und der Schnee nicht mehr gefriert.