Die Glärnischhütte verwandelt sich ab Mai in ein Zeltlager

Vom Hütten- zum Campingwart: Fridli Riegg bringt seine Gäste heuer nicht in der Glärnischhütte, sondern in einem Basecamp unter. Die SAC-Unterkunft wird umgebaut, weshalb laut einer Meldung von Radio Zürisee 18 Zweierzelte als Ersatz dienen sollen. Dazu werden noch weitere Zelte aufgestellt, in welchen man beispielsweise essen und sich waschen kann.