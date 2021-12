Ausnahmebewilligung für Weltcuprennen in St. Moritz

Die Verschärfung der epidemiologischen Lage hat in der Schweiz zu Einreisebeschränkungen für diverse Länder geführt. Am 29. November wurde Kanada auf die Quarantäneliste gesetzt. In Kanada werden zurzeit Ski-Weltcup-Rennen der Frauen ausgetragen.

Deshalb war unklar, ob der Ski-Weltcup am 11./12. Dezember in St. Moritz durchgeführt werden kann. Der Kanton Graubünden hat nun grünes Licht für die Durchführung der Rennen erteilt. Er gewährt für die Einreise in die Schweiz eine Ausnahmebewilligung unter Auflagen. Damit können die für die Rennen vor Ort zwingend erforderlichen Personen ohne die zehntägige Quarantänefrist nach St. Moritz reisen. Somit können die beiden Super-G-Rennen in St. Moritz wie geplant ausgetragen werden.

Sehr erfreut über den Entscheid zeigt sich in einer ersten Stellungnahme Claudia Jann. «Wir sind sehr erleichtert und sehr erfreut über diesen Entscheid», sagt das Mitglied des Organisationskomitees und die Leiterin Kommunikation auf Anfrage von Radio Südostschweiz. «Die Durchführung ist ein positives Signal für den Sport, für andere Veranstaltungen, für das Tal, für die Leistungsträger und für den Tourismus insgesamt», so Jann.