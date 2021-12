Nach Absage der Winteruniversiade sind auch Weltcups fraglich

von Rinaldo Krättli und Jan Zürcher

Die Winteruniversiade hätte ab dem 11. Dezember in der Innerschweiz, in St. Moritz und Lenzerheide mit über 1500 Studierenden stattfinden sollen. Die Absage aufgrund des Coronamutanten Omikron und die daraus folgenden Quarantänemassnahmen der Schweiz verhindern den grössten Multisportanlass nach den Olympischen Spielen nun. Zehn Tage müssten die Athletinnen und Athleten zunächst in der Schweiz in Quarantäne, auch der Nachweis eines Zertifikates kann das nicht ändern.