Piranha schafft den Halbfinaleinzug, Malans muss in die Belle

Piranha locker im Halbfinal

Die Unihockeyanerinnen von Piranha Chur stehen nach dem vierten Sieg im fünften Viertelfinalspiel im Play-off-Halbfinal. Die Churerinnen lassen gegen Burgdorf mit einer 3:1-Serienführung im Rücken nichts mehr anbrennen und gewinnen das fünfte Duell gleich mit 8:4. Den Grundstein zum Erfolg legt Piranha nach einem ausgeglichenen Startdrittel im Mittelabschnitt, wo sie dank zwei Toren von Martina Repkova auf 3:1 davonziehen können. Im Schlussdrittel bleibt es lange bei diesem Resultat, erst ab der 50. Minute fallen die Tore beinahe wie reife Früchte. Die Gäste kommen aber nie näher als zwei Tore an die Churerinnen heran, am Schluss steht ein deutliches 8:4 auf der Anzeigetafel. Wie schon in den zwei vorangegangenen Partien hütet nicht die Nummer 1 Jill Münger das Gehäuse von Piranha Chur, sondern Ersatztorhüterin Noora Holle.

Im Halbfinal steht Piranha nun dem schwerstmöglichen Gegner gegenüber. Sie treffen auf Qualifikationssieger Emmental Zollbrück, das in dieser Saison nur gerade zwei Spiele verloren hat und im Viertelfinal mit einem klaren 4:0 gegen Laupen weitergekommen ist. Die Serie beginnt am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsspiel.

Alligator verspielt Matchball

Es war die grosse Chance für Alligator Malans, den grossen Coup zu schaffen. Im fünften Spiel der Play-off-Viertelfinalserie gegen Meister und Qualifikationssieger GC gelang den Bündnern tatsächlich das Break. Nach dem 5:4-Sieg im Penaltyschiessen hätte Alligator die Chance gehabt, zu Hause den Sack zuzumachen und in den Halbfinal einzuziehen. Das sechste Spiel ging aber klar an den Meister – 1:5 lautete am Schluss das Verdikt zu Gunsten GCs. Alligator konnte zwar noch in Führung gehen, bis zur ersten Pause drehte GC das Spiel aber. Mit zwei weiteren Toren im Mitteldrittel war das Spiel bereits vorentschieden, ein weiterer Treffer kurz vor Schluss besiegelte das Malanser Schicksal.

Nun reisen die Bündner ein weiteres Mal nach Zürich. Die Belle findet am Samstag statt.

