Nach Auswärtssieg: Alligator Malans vergibt am Tag danach den Matchball und muss nochmals nach Zürich

Zum ersten Mal in dieser Play-off-Viertelfinalserie spürt Alligator Malans Druck. Dass das so ist, dafür haben die Bündner Herrschäftler selbst gesorgt, und zwar mit ihrem Auswärtssieg am Samstag im Penaltyschiessen gegen den amtierenden Meister GC. Der benötigte Erfolg in der Fremde war geschafft. Alles war angerichtet für Spiel Nummer 6. Für das Matchballspiel aus Bündner Sicht.