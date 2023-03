Präsident von Chur Unihockey: «Die Serie gegen Basel widerspiegelt unsere Saison»

Am Samstagabend kurz nach 21 Uhr hat Chur Unihockey die Gewissheit. Statt Finalissima am Sonntagabend in Basel, geht es ab kommendem Wochenende um den Verbleib in der höchsten Liga. Dabei treffen die Churer auf Thun. Vereinspräsident Curdin Furrer äussert sich zur knapp verlorenen Play-out-Serie gegen Basel, die schiefgelaufene Saison und die Zuversicht, den Ligaerhalt doch noch zu schaffen.