Der Glarner Roger Rychen ist am Unspunnenfest allein auf weiter Flur

Der Glarner Eidgenosse Roger Rychen hatte die Selektion schon im ersten Anlauf geschafft. Für den Molliser ist es nach 2017 die zweite Teilnahme am Wettkampf mit eidgenössischem Charakter. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer aus dem NOSV stellt mit 13 Schwingern der Kanton St. Gallen. Ihnen folgen die Appenzeller (fünf) und Zürich (vier). Die in den letzten Jahren so dominanten Thurgauer erlebten einen Aderlass und stellen bloss drei Teilnehmer, gleich viele wie der Kanton Graubünden.