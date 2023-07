Der Glarner Roger Rychen ist für das Unspunnen-Schwinget nominiert

Als erster der fünf nationalen Teilverbände hat der Nordostschweizer Schwingerverband (NOSV) am Wochenende den Grossteil seiner Nominierungen für den Unspunnen-Schwinget vom Sonntag, 27. August, in Interlaken bekannt gegeben. 27 Namen stehen auf der NOSV-Liste, 30 Schwinger beträgt das Kontingent. Einer von ihnen ist der Glarner Roger Rychen, der sich mit diversen Spitzenplätzen in dieser Saison problemlos für das schwingerische Highlight der Saison empfohlen hat. Ein weiterer Glarner wird neben Rychen kaum in Interlaken antreten dürfen. Die ehesten Chancen auf eine Nomination hat der Näfelser Reto Landolt, der beim «Nordostschweizerischen» Ende Juni in Mollis sensationell den Kranz geholt hat. Der NOSV wird noch drei Plätze sowie die drei Ersatzschwinger bestimmen, das wird aber erst nach dem Schaffhauser Kantonalschwingfest per 14. August bestimmt.