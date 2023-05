Fridolin Beglinger will im NOS-Verband Teamspirit statt Kantönligeist

Zehn Kränze hat der Nordostschweizer Schwingerverband im letzten August vom «Eidgenössischen» in Pratteln nach Hause gebracht. Für den Technischen Leiter der Nordostschweizer Schwinger, den Glarner Fridolin Beglinger, ist das die beste Motivation, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Mit dem «Thurgauer» ist am Sonntag die Kranzfestsaison eröffnet worden, die das Unspunnenfest Ende August als Höhepunkt hat. Erster und gefeierter Festsieger in Egnach war mit dem Toggenburger Damian Ott ein Leistungsträger im NOS-Team.