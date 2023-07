Über 100 Frauen und Mädchen spielen im Glarnerland Fussball

Eine erfolgreiche Fussballerin mit Glarner Wurzeln ist Nathalia Spälti. Die Grosseltern der 25-Jährigen, Louis und Ruth Spälti, wohnen in Glarus. Nathalia Spälti ist in Nyon im Kanton Waadt heimisch, und die Abwehrspielerin ist beim Spitzenteam Servette FC Chênois Féminin in der Womens Super League unbestrittene Stammspielerin. Ihr Vater Marc Spälti ist im Glarnerland aufgewachsen und hat hier auch Fussball gespielt, geboren wurde er jedoch in Amerika. Er kehrte in die USA zurück, und als er bei der UBS tätig war, arbeitete er in Singapur, wo er seine Frau kennenlernte. Nathalia Spälti kam im asiatischen Stadtstaat zur Welt, die Familie kehrte dann aber zurück in die Schweiz.