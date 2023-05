Zwei Glarnerinnen liefern sich ein Cupfinal-Duell

Der Cupfinal der Frauen zwischen Servette-Chênois und St. Gallen war auch ein Duell zweier Glarnerinnen. Für die Genferinnen stand Nathalia Spälti, deren Grosseltern in Glarus wohnen, die gesamte Zeit auf dem Platz und konnte am Ende über den 1:0-Sieg und den erstmaligen gewinn der Cup-Trophäe jubeln. Auf der anderen Seite, beim FC St. Gallen, wurde die Näfelserin Ardita Iseni in der 63. Minute eingewechselt und hatte in der 78. Minute alleine vor Servettes Goalie eine ausgezeichnete Ausgleichsmöglichkeit.