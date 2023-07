Die Glarner Fussballerin Ardita Iseni bekommt in Norwegen ihren ersten Profivertrag

Schon bald heisst es für Ardita Iseni nicht mehr «Grüezi», sondern «God dag». So begrüssen sich die Menschen in Norwegen – dem künftigen Wohnort der Näfelserin. Die 21-jährige Fussballerin wechselt auf Anfang August vom FC St. Gallen aus der Womens Super League, der höchsten Liga der Schweiz, zu Tromsø IL in die zweithöchste norwegische Liga. Was für einen Nichtkenner des Frauenfussballs auf den ersten Blick wie ein Schritt zurück aussieht, ist in Wahrheit einer vorwärts.