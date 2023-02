Fan-Reaktionen nach Aufstiegs-Entscheid: Gemischte Gefühle beim EHC Arosa und EHC Chur

Unterschiedliche Reaktionen der Fans

Die Reaktionen der Fans auf die Entscheide der Klubs fallen unterschiedlich aus. In Chur sind einige Anhänger froh, die sportlichen Ambitionen nicht mit finanziellen Höhenflügen zu riskieren. Ohne potente Sponsoren und Geldgeber sehen sie einen Aufstieg als unrealistisches Ziel. Auch die momentan noch unklaren Bedingungen der Swiss League scheint die Fans zu verunsichern, wie in diversen Kommentaren anlässlich der Veröffentlichung der Churer Medienmitteilung zu lesen ist. So stellt ein Fan auf Facebook fest: «Genau die richtige Entscheidung, nicht die zarte Pflanze kaputt machen, die man aufgebaut hat. Endlich gibt es Leute in unserem Verein, die nachhaltig denken» Aber es gibt auch kritische Stimmen aus dem Fanlager. Einige Fans äusserten online ihr bedauern über den Pragmatismus ihres Klubs, der Traum von einem möglichen Aufstieg und dem Anknüpfen an vergangene erfolgreiche Tage scheint für sie geplatzt. Auch die Verantwortlichen der Swiss League bekommen in den Foren und Kommentarspalten ihr Fett weg. Misswirtschaft in vielen Belangen und fehlendes Engagement gehören zu den gängigsten Vorwürfen gegenüber Verband und Klubführung.