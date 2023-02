Gesuch zurückgezogen: EHC Chur verzichtet auf Aufstieg in die Swiss League

Chur und Arosa tappten lange im Dunkeln. Das Gesuch für einen Aufstieg in die Swiss League reichten zwar beide Bündner MyHockey-League-Vereine bereits im Dezember ein. Lange war aber nicht bekannt, wie es in der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga weitergehen wird. So bestanden Unsicherheiten darüber, wie viele Teams spielen werden, ob mit oder ohne Ausländer gespielt würde oder über die finanziellen Rahmenbedingungen. So blieb bis heute unklar, ob die beiden Bündner Traditionsvereine wirklich nach oben wollen. Aufgrund der unsicheren Lage besteht bis morgen Mittwoch die Chance, das Aufstiegsgesuch ohne Konsequenzen zurückzuziehen.

Nach wie vor zu viele Unsicherheiten für den EHC Chur

Der EHC Chur macht nun von dieser Möglichkeit Gebrauch. Wie der Stadtverein auf seiner Homepage schreibt, zieht er das Gesuch zurück. «Trotz intensiver Bemühungen fehlen uns bis heute leider die finanziellen Mittel für ein nachhaltig gesichertes Budget», lässt sich Präsident Christian Aliesch zitieren.

Zusammen mit den andauernden Unsicherheiten über die Rahmenbedingungen der Swiss League erachte der Klub «zum heutigen Zeitpunkt den Schritt in die Swiss League als nicht machbar». Obwohl der EHC Chur momentan an der Spitze der dritthöchsten Spielklasse mitmischt, kommt ein Aufstieg momentan also nicht in Frage. «Wir wollen keine zu hohen Risiken eingehen und den Verein und dessen Zukunft nicht gefährden», heisst es auf der Homepage weiter. Man sei sich nicht zuletzt aus Erfahrungen der Vergangenheit der Verantwortung dem Verein gegenüber bewusst.

Ganz beerdigen will man das Projekt Swiss League in der Bündner Hauptstadt aber noch nicht. Man wolle mit aller Kraft daran arbeiten, dass der nächste Schritt in Zukunft doch noch möglich sein soll.

Was macht Arosa?

Noch nicht definitiv entschieden hat sich mit Arosa der zweite Bündner Aufstiegsaspirant. Die Schanfigger werden ihren Entscheid wohl am Mittwoch bekanntgeben. Auch in diesem Fall dürfte der Entscheid eher negativ ausfallen – aus Aroser Sicht dürfte man kaum auf die lukrativen Bündner Derbys gegen Chur verzichten.