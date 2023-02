Anders als Chur: Der EHC Arosa hält an Aufstiegsgesuch fest

Sportlich mischt der EHC Arosa an der Spitze der MyHockey League mit. Rang 3 zwei Runden vor dem Ende der Qualifikation. Bloss acht Punkte Rückstand auf Leader Chur. Die Chancen für einen Aufstieg in die Swiss League? Sportlich absolut intakt. Im Dezember reichte der Verein ein Gesuch für die Promotion ein.

Nur: Die Sache ist kompliziert. Um die Swiss League herrschte in den letzten Wochen und Monaten das Chaos. Wie viele Teams spielen in der nächsten Saison in der zweithöchsten Liga? Welcher Modus wird angewandt? Wie viele Ausländer dürfen dabei sein? Fragen, die teils bis heute nicht geklärt sind.

Bis am Mittwoch hatten die Klubs der My Hockey League die Möglichkeit, ihr Gesuch ohne Sanktionen zurückzuziehen. Der EHC Chur machte am Dienstag davon Gebrauch. «Wir wollen keine zu hohen Risiken eingehen und den Verein und dessen Zukunft nicht gefährden», heisst es auf der Homepage. Anders entscheidet sich der EHC Arosa. Am Mittwochabend gibt er bekannt, weiter am Aufstiegsgesuch festhalten zu wollen. Getroffen wurde dieser Entscheid vom sechs köpfigen Verwaltungsrat. «Dem Klub ist es gelungen, zahlreiche Personen und Unternehmungen zu gewinnen, die damit die Vorwärtsstrategie mittragen.» Ebenfalls in den Überlegungen mitgespielt hätten gemäss einer Medienmitteilung der sportliche Erfolg, der Neubau der Swiss League (unter anderem gibt es im nächsten Frühling keinen Absteiger) und die neuen Perspektiven, die durch den Aufstieg entstehen.

Administrativ dürfte der Weg in die Swiss League damit frei sein. Fehlt noch der sportliche Teil...