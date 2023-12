Der EHC Chur kassiert wieder kein Tor, der EHC Arosa kehrt zum Siegen zurück

Die Entscheide sind am Freitag gefallen: Der EHC Chur will in die Swiss League, der EHC Arosa hat darauf verzichtet, ein Aufstiegsgesuch zu stellen. Dies hindert die Aroser aber nicht daran, in der MHL weiterhin gute Leistungen zu zeigen. Eine solche gelang den Arosern am Samstag endlich wieder einmal. Nach drei Niederlagen in Serie besiegten sie im Heimspiel den EHC Thun, der zuvor sechsmal in Folge gewonnen hatte, mit 4:1.