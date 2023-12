Anders als Rivale Chur: EHC Arosa verzichtet auf Aufstieg in die Swiss League

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der EHC Arosa will aktuell nicht in die Swiss League. Noch Anfang Dezember hatte Geschäftführer Adrian Fetscherin gegenüber diesem Portal gesagt, die vereinsinternen Diskussionen seien noch im Gang. Am Freitag, der Frist für das Einreichen des Aufstiegsgesuchs, meldet der Klub, auf einen allfälligen Aufstieg zu verzichten.

Wieso? In einer Mitteilung schreibt der EHC Arosa: «Wir möchten keine experimentellen Risiken eingehen und die Stabilität des Klubs wahren.» Es gibt durchaus Gründe für den Verzicht. Durch die Abnabelung von der National League vor eineinhalb Jahren ist die Attraktivität der Swiss League deutlich verringert worden. Die Liga kämpft um ihr Überleben, das zeigt das Beispiel Langenthal, das sich im Sommer freiwillig in die MyHockey League zurückgezogen hatte. Auch Klubs wie Winterthur und Bellinzona haben Mühe, neben dem Eis eine solide Basis zu schaffen, um langfristig den Verbleib in der zweithöchsten Liga zu sichern. Erhielten die Swiss-League-Klubs im Sommer noch «Solidaritätszahlungen» von je rund 250 000 Franken von den Mannschaften aus der National League, wird diese Unterstützung – Stand heute – in der nächsten Saison wegfallen. «Es gibt noch immer viele Fragezeichen rund um die Liga», sagte Fetscherin Anfang Dezember deshalb.

Ein wichtiger Punkt bei den Überlegungen dürften auch die Finanzen sein. Zwischen 1,7 und 2 Millionen Franken sollte das Budget im Jahr 1 nach einem allfälligen Aufstieg betragen. Innerhalb von drei Jahren soll dieses kontinuierlich auf drei Millionen Franken steigen.

Späterer Aufstieg möglich

Trotz des Verzichts bleibt der EHC Arosa, aktuell Tabellensiebter in der MyHockey League, ambitioniert. «Das Ziel, Meister der MyHockey League zu werden, steht nach wie vor im Mittelpunkt der sportlichen Anstrengungen», schreibt der Klub. Auch das Thema Aufstieg ist nicht vom Tisch – wird aber vertagt: «Der Klub wird die Entwicklung in der Spielzeit 2024/25 aufmerksam verfolgen und prüfen, zu welchem Zeitpunkt ein Aufstieg in die nächsthöhere Liga realisierbar ist.»

Mit dem EHC Chur hat sich der Aroser Kantonsrivale übrigens anders entschieden: Der Leader der MyHockey League bestätigte am Freitag, die Aufstiegsunterlagen beim Verband eingereicht zu haben.