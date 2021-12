89-Jährige wird angefahren und verletzt sich schwer

Wie die Stadtpolizei Chur in einer Mitteilung schreibt, fuhr am Samstagnachmittag eine 18-jährige Autofahrerin von der Giacomettistrasse herkommend über die Wiesentalstrasse. Gleichzeitig beabsichtigte eine 89-jährige Frau den Fussgängerstreifen zu überqueren. Sie wurde von dem herannahenden Auto erfasst und blieb mit schweren Verletzungen am Strassenrand liegen.