Staubwolke: Es war Rohmehl

Die Arbeit vor Ort wurde von einem Spezialisten des Amtes für Natur und Umwelt unterstützt, wie Remo Fehr, Leiter des Amts für Natur und Umwelt bestätigt. Das Ereignis habe aber keine relevante Auswirkung auf die Natur, so Fehr. «Diese Staubwolke bestand vor allem aus Steinmehl. Das ist ein natürliches Material». Darum bestehe weder für die Bevölkerung noch für die Natur eine Gefahr. Ausserdem kam es beim Brand kam es zum Austritt von Schmierfett. «Es sind auch keine Rückstände von Schmierfett in den Boden oder das Grundwasser gelangt», so Fehr. (hai)