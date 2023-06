«Die Aufweitung im Kundertriet entspricht der Haltung von Hans Konrad Escher»

Die Instruktion unseres Vorfahren an die zukünftige Linth-Wasserbau-Polizei-Kommission, kurz vor der Vollendung seiner Linthkorrektion verfasst, spricht klare Worte. So hat er gefordert, dass die Verantwortlichen auch in späteren Jahren «manche Lücke beseitigen werden, die sich beym jetzigen noch beschränktern Zustande der Wissenschaft in die Lintharbeiten eingeschlichen haben dürften». Dass unser Vorfahr technische Neuerungen gerne verwendete, zeigen auch die Sprengungen am Felsriegel bei Ziegelbrücke. Er griff bereits 1809 das damals neuste Sprengverfahren auf und entwickelte da-raus eine Technik für Unterwassersprengungen.