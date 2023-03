Das Opfer der Flaschenattacke befindet sich nicht mehr im Spital

Am Bahnhof Schwanden hat am Sonntag kurz vor 11 Uhr ein 28-jähriger Mann einen 40-Jährigen angegriffen. Letzterer wartete auf den Zug Richtung Zürich, während der 28-Jährige von Glarus nach Schwanden gefahren ist. Der jüngere Mann attackierte den anderen Mann auf dem Perron mit einer abgebrochenen Flasche und verletzte ihn dabei erheblich im Gesicht. «Das Opfer erlitt diverse Schnittverletzungen am Kopf», sagt Richard Schmidt von der Kantonspolizei Glarus. Der Stabsoffizier ergänzt: «Der Mann konnte zwischenzeitlich aus dem Spital entlassen werden.»