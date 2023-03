Mann wird am Bahnhof Schwanden angegriffen

Am Sonntag kurz vor 11 Uhr kam es auf dem Bahnhofsareal Schwanden zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 28-jähriger Mann mit dem Zug von Glarus nach Schwanden, wie die Kantonspolizei Glarus mitteilt. Auf dem Perron des Bahnhofs Schwanden griff er aus bisher unbekannten Gründen einen 40-Jährigen an, der auf den Zug in Richtung Zürich wartete.

Nach einem Gerangel stach der 28-Jährige mit einer zerbrochenen Flasche in den Kopf- und Halsbereich des 40-Jährigen und verletzte ihn erheblich.

Mutmasslicher Täter festgenommen

Der Rettungsdienst musste den Verletzten ins Spital bringen, wie es weiter heisst. Die Kantonspolizei nahm den mutmasslichen Täter fest. Die Staats- und Jugendanwaltschaft des Kantons Glarus hat die Ermittlungen aufgenommen. (red)