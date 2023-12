Was es mit der «Quälspange» in Netstal auf sich hat – oder warum jeder einen Grund fürs Autofahren findet

Das dritte Drittel der Schuld für das Querspangen-Chaos schliesslich kann durchaus dem Kanton angelastet werden. Ganz offensichtlich nutzen nämlich immer noch viele Autofahrer die Abkürzung via Stichstrasse und Flugplatz, was natürlich den neuen Kreisel belastet. Und auch die Mattstrasse in Netstal wird immer noch als Stau-Umfahrung genutzt, was weitere Abbiege-Manöver nötig macht. Nun ist es ja so, dass Pendlerinnen nicht blöd sind: Würde sich diese Umfahrung (zeitlich) so gar nicht lohnen, würde sie automatisch wegfallen. Darum reichen offensichtlich weder die Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Netstal noch in Mollis aus, um die Wege unattraktiv genug zu machen.