Querspangen-Chaos in Netstal: Pendler fordern mit Petition Sofortmassnahmen vom Kanton

Manuel Schwitter hat genug. Er wohnt in Mollis und fährt mit dem Auto zur Arbeit nach Glarus. Seit der Eröffnung der Querspange hat sich die Pendelzeit für ihn verdoppelt. Waren es im Feierabendverkehr 10 bis 15 Minuten, brauche er heute 25 bis 30 Minuten, bis er zu Hause sei. «Es ist verrückt: 20 Minuten davon brauche ich allein vom McDonald’s bis zum Querspangen-Kreisel. Die Strasse nach Mollis ist dann wieder frei.» Die Autos stünden in Fahrtrichtung Zürich vom Volksgarten in Glarus bis zum neuen Kreisel.