Nach einem halben Jahr heisst es: Vaarwel Nederland, grüezi Mühlehorn

Ich schaue aus dem Fenster, das noch immer eine Vielzahl an Regentropfen abfängt. Mein Blick schweift über die Berge. Es ist inzwischen schon eingedunkelt und vereinzelt zeichnen sich Sterne am Himmel ab. Es ist ein halbes Jahr her, dass ich den Anblick der Berge aufnehmen konnte. In diesem Moment realisiere ich, dass es eigentlich wirklich schön ist, wieder bei den Bergen zu sein, wieder Schweizerdeutsch zu sprechen und vor allem bald wieder Familie und Freunde zu sehen, sie fest in die Arme zu nehmen und mit ihnen über alles zu reden, was im letzten halben Jahr geschehen ist.