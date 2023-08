Wie eine Glarnerin einen Campingplatz in den Niederlanden schmeisst

Selbst und ständig, das heisst es zu sein, wenn man einen eigenen Betrieb hat. Die Eigentümer des Campings Schorre arbeiten seit mehr als 20 Jahren auf und an dem Hof. Sie sind beschäftigt mit den Obstplantagen sowie mit dem Campingplatz an sich und mit dem Hofladen. In den letzten Jahren sind zudem noch Ferienhäuser dazugekommen, die sie vermieten, und seit diesem Jahr bieten sie auch E-Scooter für Tagesausflüge an.