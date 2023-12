Das Wunschbaum-Wunder von Glarus: «Die Leute wollen noch viel mehr schenken!»

Wir, das schliesst in diesem Fall auch Bianca Martinelli ein. Sie studiert in Luzern Soziale Arbeit und macht bei der Hauptabteilung Soziales ein Praktikum. «Wir kannten uns zuvor noch gar nicht», sagt Martinelli. «Aber wir haben uns sofort verstanden und würden gern auch in Zukunft solche Projekte zusammen verwirklichen», ergänzt Baumgartner.