Damit alle Kinder im Glarnerland ein Päckli bekommen: Kanton startet neue Weihnachtsaktion

Zur Aktion



So könnt ihr bei der Aktion «Wunschbaum» mitmachen:

1. Ab dem 25. November einen Zettel vom Wunschbaum auf dem Rathausplatz in Glarus pflücken.

2. Die entsprechende Nummer auf dem Zettel melden. Das geht online, per Mail an bianca.martinelli@gl.ch oder unter der Nummer 055 646 67 18.

3. Das Geschenk kaufen, verpacken und bis am 15. Dezember an der Zwinglistrasse 6 in Glarus bei der Hauptabteilung Soziales abgeben.