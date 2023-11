Hilfsbereitschaft «überwältigend»: Alle bedürftigen Glarner Kinder bekommen ein Geschenk 

«Die Wünsche haben mich sehr berührt. Vor allem, dass so viele Geschenke gewünscht werden, mit denen man noch analog spielen kann», sagte Audrey Hauri zu den «Glarner Nachrichten». Das Projekt betreut eine Sozialarbeiterin in Ausbildung. Sie sammelte die Wünsche in einer Tabelle und ordnete sie einer Nummer zu. Der Wunsch samt Nummer landete auf einem laminierten Zettel, der dann an den Glarner Wunschbaum auf dem Rathausplatz gehängt wurde. So sei die Anonymität der Kinder und Jugendlichen gewährleistet.