Ein deutlicher Sieg: Das ist euer Lieblingskreisel im Glarnerland

Kreiselkunst bewegt die Gemüter der Glarnerinnen und Glarner. Das war bereits um die Jahrtausendwende beim Landsgemeinde-Kreisel in Glarus der Fall und setzte sich beim kürzlich erstellten Fridolin-Kreisel der Ennendaner Künstlerin Jacky Orler fort. Nun wollten wir wissen, welcher Kreisel im Glarnerland euch am besten gefällt. Bei über 400 Teilnehmenden gab es letztlich ein eindeutiges Resultat. Der Tor-zum-Glarnerland-Kreisel in Näfels gewinnt mit grossem Vorsprung. 43 Prozent der Stimmen gingen an den Ende der 1990er-Jahre erstellten Verkehrskreisel bei der Freihof-Garage.