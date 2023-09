Wählt den schönsten Verkehrskreisel im Glarnerland

Der Kreisel bei der Socar-Tankstelle in Netstal ist der jüngste in der Glarner-Kreiselfamilie und ist erst dieses Jahr entstanden. Erstellt wurde er, da die Querspange gebaut wird. Da 2025 auf dem Flugplatzgelände in Mollis das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest stattfindet, wird er zu diesem Thema gestaltet.