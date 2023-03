Jacky Orlers Kreisel-Fridolin trägt einen Bob und ein Geissenbärtli

Die Klingen von drei Küchenmessern liegen nur wenige Zentimeter über der Flamme des Gasbrenners. Jacky Orler greift nach einem Messer und verstreicht das schwarze Wachs an dem übergrossen Modellkopf ihres Fridolins. Friedlich ruhen die freundlichen Augen in ihren Höhlen. Sanft wirkt sein Blick, der durch das Atelier dringt. Es zischt, als Orler die Klinge an den Kopf führt, um das Wachs zu verstreichen. Ein kleines Wölkchen steigt in die Höhe.