Auch die Polizei bereitet sich auf die Churer Fasnacht vor

Stadtpolizei setzt auf Prävention

Der grösste Fasnachtsumzug im Kanton findet am Samstag zwischen 13.45 und 17 Uhr statt. Dann ziehen Fasnachtswagen und Guggenmusiken durch die Churer Innenstadt. Wie üblich dürften auch heuer Tausende Menschen die Umzugsroute säumen. Neben den Mitwirkenden bereitet sich auch die Stadtpolizei Chur auf den Grossanlass vor. «Im Vordergrund steht die Sicherheit der Bevölkerung», schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung.

Für Sicherheit sorgen will die Stadtpolizei laut der Mitteilung mit verschiedenen Massnahmen. So kündigt sie für die anstehenden närrischen Tage eine erhöhte Polizeipräsenz an. Dazu kommen «gezielte Verkehrskontrollen, speziell wegen Fahren in angetrunkenem Zustand». Besonderes Augenmerk wird die Stadtpolizei dem «unbefugten Schiessen oder Abbrennen von lärmendem Feuerwerk» schenken, dies auch während des Umzugs. Am Jahreswechsel hatte die Nichteinhaltung von Feuerwerksverboten in einigen Gemeinden für Diskussionen gesorgt.

Besonderes Augenmerk gilt dem Schiessen und Abfeuern von Feuerwerk.

Der Tipp: Grossräumig umfahren

Wegen des Fasnachtsumzugs sei im Bereich der Route mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen der fahrplanmässigen Kurse des Stadtbusbetriebes zu rechnen, schreibt die Stadtpolizei weiter. Den motorisierten Verkehrsteilnehmenden empfiehlt sie, am Samstagnachmittag die Innenstadt grossräumig zu umfahren. Verkehrsumleitungen seien signalisiert. (red)