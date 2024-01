Kunterbunte Fasnacht in Graubünden: Hier feiern Familien die fünfte Jahreszeit

Domat/Ems: Bagordas da Domat vom 2. bis 8. Februar

Domat/Ems ist bekannt für Guggenkonzerte bis in die Morgenstunden und bunte Umzüge durchs ganze Dorf. Auch in diesem präsentiert die Gemeinde ein mehrtägiges Fasnachtsprogramm:



Freitag, 2. Februar: Eröffnet wird die Emser Fasnacht mit Guggenmusik und Konzerten am Freitag. Bis in die frühen Morgenstunden verwandelt sich das Dorf in eine grosse Party-Meile.



Samstag, 3. Februar: Am Samstag stehen die Kleinsten an der Bagordas da Kids im Zentrum. Die Kinderfasnacht startet um 13.30 Uhr und dauert bis 16 Uhr. Die Jungwacht-Blauring Sogn Gion, die Pfadi Amedes Domat/Ems, die Guggenmusik Moorschlümpfe und die Jungtambouren laden auf dem Oberstufenzentrum-Platz zum Feiern ein.



Dienstag, 6. Februar: Die Emser Kindergarten- und Spielgruppenkinder zeigen am Umzug Margis Bel ihre selbst gemachten Kostüme. Begleitet werden die Kleinsten von einigen Wagenbaugruppen, Kleinformationen und Guggen. Am Dienstagabend geht der Sternmarsch mit Guggenkonzerten auf dem Platz des Oberstufenzentrums über die Bühne.



Donnerstag 8. Februar: Der Gievgia Grassa – schmutziger Donnerstag – ist der letzte Fasnachtstag und wird traditionell mit dem Urknall und Monsterkonzert am Morgen um 6 Uhr eingeläutet. Danach wird es noch einmal richtig bunt auf den Emser Strassen: In Nachthemden und alten Kostümen ziehen die Guggenmusiken, Tambouren und anderen Gruppen ums Dorf. Am Umzug am Nachmittag nehmen alle Schulklassen von der 1. Primarstufe bis 3. Oberstufenklasse teil. Dabei präsentieren sie ihre selbst gebastelten Kostüme. Am Abend wird noch einmal bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Danach verstummen die Trompeten, Pauken und Co. und die diesjährige Emser Fasnacht geht zu Ende.



Weitere Informationen zur Emser Fasnacht gibt es hier.