Busse für verbotenes Knallen in Graubünden

Immer mehr Gemeinden verbieten am 1. August und an Silvester das abfeuern von Feuerwerk. Trotzdem gibt es viele, die sich nicht daran halten. Auch am vergangenen Jahreswechsel gab es einige Verstösse gegen Feuerwerksverbote. Manche davon wurden unwissentlich begangen, andere mutwillig. Die Gemeinden Surses und Davos dienen als Beispiele zweier Gemeinden, in denen trotz Verbots Feuerwerk gezündet wurde.