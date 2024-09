Kühe mit Blumenschmuck und ich mittendrin – was ich im Klöntal bei meiner ersten Alpabfahrt erlebt habe 

Kurz nach meiner Ankunft in Ennenda stöbere ich durch ein Prospekt über das Glarnerland. Sofort fällt mein Blick auf ein Bild: viele Kühe, geschmückt mit Blumen am Kopf. Meine Neugier ist geweckt. Im Ausland, das müsst ihr wissen, ist die Schweiz schliesslich berühmt für ihre Kühe! In Bulgarien gibt es dazu sogar Sprüche, einer davon lautet: «In der Schweiz leben die Kühe besser als die Menschen in Bulgarien.» Zur Einordnung: Bulgarien ist das ärmste Land der Europäischen Union. Aber in dieser Kolumne geht es nicht um Bulgarien, sondern um meine ersten Erlebnisse im Glarnerland. Und gleich am ersten Tag hier wird mir klar: Ich muss unbedingt zu einer Alpabfahrt!