Nicht jedes Rindvieh ist eine Kuh: Mit diesen Alp-Facts könnt ihr bei den Glarner Alpabfahrten mitreden

Die Alpwirtschaft, also der Viehtrieb auf höher gelegene Sömmerungsweiden, ist in Österreich schon für die Zeit vor 3000 Jahren nachgewiesen. Ausser in den Alpen kennt man diese Bewirtschaftungsform heute noch in den Karpaten und in den Pyrenäen. Die Alpwirtschaft war die Voraussetzung dafür, dass die Täler in den Alpen überhaupt nennenswert besiedelt werden konnten, denn auf den Talweiden und -äckern alleine hätten nicht genügend Lebensmittel produziert werden können.