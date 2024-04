Gegen das Verkehrschaos: Ins Klöntal fahren bald mehr Busse

Dieser Testbetrieb hat sich bewährt, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. Der Fahrplan wird deshalb künftig von Juni bis Mitte August an Sonntagen sowie am Nationalfeiertag inklusive dem darauffolgenden Brückentag am Freitag verdichtet. Die Kurse der Buslinie 504 zwischen Glarus Bahnhof und Klöntal Rhodannenberg fahren zwischen 10.23 und 17.23 Uhr im Halbstundentakt, die Rückfahrten sind jeweils zwischen 10.42 und 17.42 Uhr. Die zusätzlichen Busse wenden jeweils auf der Strassenkreuzung beim Rhodannenberg. Dazu muss gemäss dem Kanton aus Sicherheitsgründen ein Verkehrsdienst vor Ort sein. Die Kosten für die zusätzlichen Busse schätzt der Regierungsrat für das laufende Jahr auf 22'000 Franken. (eing/gos)