Mord im Klöntal, Teil 5: Das Gift im Magen des Toten

Am 9. Dezember 1882 lesen die Glarnerinnen und Glarner in der «Neuen Glarner Zeitung» Folgendes: «Letzten Mittwoch Abends spät wurde Frau Stüssi zum ‹Staldengarten› in Riedern, Witwe des vor einiger Zeit als Leiche im Löntsch aufgefundenen Gastwirt Andreas Stüssi, nebst einer erwachsenen Tochter und einem Sohn verhaftet. Die Veranlassung hiezu gab der vom Kantonschemiker in Zürich, welchem der Magen und Gedärme des Verunglückten zur chemischen Untersuchung übersandt worden waren, eingelangte Bericht, wonach im Magen Morphium gefunden worden und mithin auf Vergiftung geschlossen werden müsse. Die verhaftete Witwe soll nun nachweisbar im Besitz von Morphium sich befunden haben.