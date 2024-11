Mord im Klöntal (6/8): «Wenn er mich schlug, sagte er: ‹Nur aus Liebe›»

Tschudi blättert weiter durch die alten Zeitungsausgaben. Eine Geschichte findet er, in der eine Frau in Galaz ihren ersten Ehemann 15 Wochen nach ihrer Hochzeit vergiftet. Der zweite Ehemann hält 16 Wochen durch, bevor auch er das Zeitliche segnet. Ein anderer Artikel erzählt von einer ungarischen Giftmischerin, die Frauen mit Eheproblemen dazu überredet haben soll, ihre Männer mit einem Gifttrunk zu töten. So seien 35 Gattenmorde geschehen. Von Morphium oder Opium ist allerdings in keinem der Artikel die Rede.