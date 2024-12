Der Glarner Kulturpreis geht an Reto Cuonz und das Glarner Kammerorchester 

Der 68-jährige Kirchenmusiker und Barockcellist Reto Cuonz wuchs in Braunwald auf. Über Jahre spielte er in renommierten Barockensembles Europas in unzähligen Opernproduktionen, Oratorien, Sinfonien mit. In den 1980er-Jahren gründete er ein eigenes Barockensemble. Zudem unterrichtete er bis zu seiner Pensionierung an der Glarner Musikschule und dirigiert weiterhin das Glarner Kammerorchester.