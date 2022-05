Fiorina, das verliebte Fräulein aus dem Glarnerland

von Michel Bossart

Die Geschichten romantischer Opern ähneln sich alle, bei dieser gibt es aber einen handfesten Bezug zum Glarnerland. Am Donnerstag, 19. Mai, wird «Fiorina» 171 Jahre nach der Uraufführung in Verona in Glarus erneut aufgeführt. Dass es so weit kommt, ist dem Engagement der Kulturgesellschaft Glarus zu verdanken.