Nach Schliessungsplänen: Der Stöpsel im Therapiebad des Kantonsspitals Glarus könnte 2025 doch drinbleiben 

Promi-Unterstützung für das Projekt «Elggisbad»



An der Elggisstrasse in Glarus wollte Initiantin Nadja Szabo ein eigenes Therapiebad bauen, als Ersatz für jenes im Kantonsspital, das wegen Sparmassnahmen geschlossen werden sollte. Rund 800’000 Franken wollte die Erziehungsberaterin, die in Teilzeit die Schwimmschule Gumpifrosch betreibt, in ihr Elggisbad investieren und startete eine Spendenaktion. Dabei erhielt sie die aufsehenerregende Unterstützung durch Prominente wie Roger Federer, Schauspieler Beat Schlatter oder Schlagersängerin Linda Fäh. Innerhalb weniger Wochen kamen rund 200’000 Franken zusammen. Anfang März erklärte sich das Spital dazu bereit, mit Unterstützung des Vereins Glarner Gemeinnützige, nach einer «zukunftsträchtigen Lösung» zu suchen, um das bestehende Bad weiter betreiben zu können. Szabo gab daraufhin ihr Projekt auf, die eingegangenen Spendengelder wurden zurückerstattet.